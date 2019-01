Khởi tố, bắt giam học sinh lớp 10 đâm bạn tử vong trong ký túc xá

Sáng 7.1, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Đặng Xuân Hùng (học sinh lớp 10/3, trú thôn 4, xã Trà Mai, H.Nam Trà My, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “ giết người ”.