Khởi tố, bắt giam tài xế lùi xe cán chết bé trai, giấu thi thể phi tang

Sáng 29.4, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vinh (33 tuổi, ngụ phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ