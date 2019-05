Khởi tố, bắt tạm giam mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Theo nguồn tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên , trong quá trình điều tra mở rộng vụ án giết hại nữ sinh giao gà dịp tết nguyên đán vừa qua, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền, 44 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Việc khởi tố, bắt tạm giam bà Hiền là mẹ ruột của nữ sinh giao gà bị sát hại Cao Mỹ Duyên, 22 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên khiến nhiều người bất ngờ.

Trước đó, liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại gây xôn xao dư luận dịp tết nguyên đán, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 9 bị can được xác định liên quan trực tiếp đến vụ án. Cụ thể, các bị can: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú tại huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo).

Các bị can này bị khởi tố về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Điện Biên cũng bắt giam Vì Thị Thu, 37 tuổi, vợ của bị can Vì Văn Toán về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đang khẩn trương làm sáng tỏ hành vi phạm tội của từng bị can. Trong đó, bị can Bùi Thị Kim Thu (vợ của Bùi Văn Công) là người biết rõ hành vi phạm tội của chồng và đồng bọn nhưng không tố giác tội phạm. Bị can Thu là người giả vờ như tình cờ phát hiện ra thi thể nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên vào sáng ngày mùng 3 Tết rồi báo tin cho công an.

Cơ quan công an cũng làm rõ mối quan hệ mật thiết giữa các bị can như Bùi Văn Công – Bùi Thị Kim Thu là vợ chồng; Phạm Văn Dũng – Phạm Văn Nhiệm là anh em ruột; Vì Văn Toán – Vì Thị Thu là vợ chồng.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra, các bị can: Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng tỏ ra ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo, chỉ nhận tội khi bị chỉ rõ hành vi, có bằng chứng.

Riêng bị can Vì Văn Toán vẫn chưa khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng trước một số tài liệu, chứng cứ phạm tội liên quan, cơ quan công an đã bước đầu xác định Toán có vai trò chủ mưu trong vụ bắt cóc, hãm hiếp, giết hại nữ sinh giao gà. Đồng thời, nhóm của Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng và một số đồng phạm có mối quan hệ thân tín, thường xuyên mua ma túy từ vợ chồng Toán.