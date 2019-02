5 bị can thừa nhận hiếp dâm, giết hại nữ sinh giao gà

Khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Trưởng ban chuyên án, cho biết đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về các hành vi: giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật.

5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú khối Tân Thủy, H.Tuần Giáo, Điện Biên); 4 bị can cùng trú tại H.Điện Biên (tỉnh Điện Biên) là: Bùi Văn Công (44 tuổi, trú đội 16, xã Thanh Nưa), Phạm Văn Nhiệm (42 tuổi, trú đội 19, xã Thanh Nưa), Lường Văn Hùng (28 tuổi, trú bản Na Hý, xã Hua Thanh), Lường Văn Lả (26 tuổi, trú bản Mển, xã Thanh Nưa).

Theo lời khai của các bị can và quá trình xác minh của cơ quan công an, Bùi Văn Công rủ Vương Văn Hùng cướp tài sản của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, trú đội 5, xã Thanh Hưng, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên; sinh viên năm cuối Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên).

Công dẫn Vương Văn Hùng ra chợ Mường Thanh, nơi chị Duyên phụ giúp gia đình bán gà trong chợ tết, để nhận diện nữ sinh này. Khoảng 16 giờ ngày 4.2 (30 tết), Vương Văn Hùng đi mua gà tại chợ Mường Thanh, làm quen và xin số điện thoại của chị Duyên. Khoảng 18 giờ 40 cùng ngày, Vương Văn Hùng gọi điện thoại cho chị Duyên đặt mua 10 con gà, yêu cầu đưa gà đến một ngôi nhà hoang tại khu vực bờ mương đồi Độc Lập (thuộc đội 11, P.Thanh Trường, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Nơi phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên ở khu vực chuồng lợn của ngôi nhà hoang

Tại đây, Vương Văn Hùng dùng côn nhị khúc siết cổ khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Vương Văn Hùng đưa nạn nhân vào ngôi nhà hoang ở đội 11 và gọi điện rủ Bùi Văn Công; Công nhận điện thoại, rủ thêm Phạm Văn Nhiệm đến ngôi nhà hoang. Khuya 30 tết, Hùng, Công, Nhiệm thay nhau hãm hiếp nạn nhân rồi cả ba khiêng nạn nhân lên thùng xe tải của Công... Sau khi cướp tài sản của nạn nhân, Hùng mang xe máy của nạn nhân và lồng gà đi phi tang.

Sáng 6.2 (mùng 2 tết), Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đến nhà Công chơi. Tại đây, 2 bị can này đã thay nhau hiếp dâm chị Duyên ngay trên thùng xe tải của Công. Chiều cùng ngày, 5 bị can bàn bạc sát hại chị Duyên để bịt đầu mối.

Khuya 6.2, Vương Văn Hùng và Công dùng xe tải chở nạn nhân đến khu vực nghĩa trang Tông Khao, xã Thanh Nưa, H.Điện Biên rồi siết cổ nữ sinh đến chết; mang thi thể nạn nhân đến ngôi nhà hoang ở đội 11, xã Thanh Nưa, H.Điện Biên. Sau đó, 5 bị can mang thi thể nạn nhân bỏ lại hiện trường. Hôm sau, cả 5 bị can đến nhà Công bàn cách trốn tội.