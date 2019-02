Trước khi giết nữ sinh, các bị can đã 2 lần hiếp dâm tập thể nạn nhân

Cuộc họp báo bắt đầu lúc 15 giờ 30. Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, trực tiếp thông tin về diễn biến vụ án. Đại diện các Cục thuộc Bộ Công an và lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên cũng tham dự.

Theo thông tin tại cuộc họp báo do thiếu tướng Sùng A Hồng nêu, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về các tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm , tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật, gồm: Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả (đều trú tại tỉnh Điện Biên).

Theo lời khai của 5 bị can, Bùi Văn Công rủ và bàn với Vương Văn Hùng cướp tài sản của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, trú đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Công dẫn Hùng ra chợ Mường Thanh, nơi chị Duyên phụ giúp gia đình bán gà trong chợ tết, để nhận diện nữ sinh này. Sau đó, Hùng giao dịch và hẹn chị Duyên giao gà đến nơi đã chọn để cướp.

Khoảng 16 giờ ngày 4.2 (30 tết), Vương Văn Hùng đi mua gà tại chợ Mường Thanh, làm quen và xin số điện thoại của chị Duyên. Khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, Vương Văn Hùng gọi điện thoại cho chị Duyên đặt mua 10 con gà, yêu cầu nữ sinh này chở gà xuống chỗ hẹn là một ngôi nhà hoang tại khu vực bờ mương đồi Độc Lập (thuộc đội 11, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ).

Tại đây, Vương Văn Hùng đã dùng côn nhị khúc có xích sắt siết cổ khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Vương Văn Hùng đưa cô gái vào ngôi nhà hoang ở đội 11 và gọi điện rủ Bùi Văn Công đến. Bùi Văn Công nhận điện thoại, rủ thêm Phạm Văn Nhiệm đến ngôi nhà hoang. Tại đây, khuya 30 tết, Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm đã thay nhau hãm hiếp nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Sau đó, cả ba đưa nạn nhân lên thùng xe tải của Công.

Ảnh CTV Nơi phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên là khu vực chuồng nuôi lợn của một ngôi nhà hoang

Vương Văn Hùng khai là người đã cho quần tất của Duyên cùng quần soóc của mình vào một túi ni lông rồi đem vứt ở vệ đường. Sau khi cướp tài sản của nữ sinh đi giao gà, Vương Văn Hùng đã mang xe máy của nạn nhân và lồng gà đi vứt để phi tang.

Đến sáng 6.2 (mùng 2 tết), Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đến nhà Bùi Văn Công chơi. Tại đây, 2 người này tiếp tục thay nhau hiếp dâm nạn nhân ngay trên thùng xe tải của Bùi Văn Công. Chiều cùng ngày, 5 bị can bàn bạc sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên để bịt đầu mối.

Qua quá trình điều tra, ngày 10.2, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về hành vi giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm. Đây là đối tượng đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án, hiện không có nhà, sống lang thang ở thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Bước đầu, Vương Văn Hùng khai nhận đã giết nạn nhân để cướp tài sản. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều vật chứng gồm 1 xe máy, thẻ ATM của nạn nhân; 1 giấy đăng ký xe máy, 8 con gà sống, 1 lồng gà và nhiều vật chứng khác có liên quan được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi khác nhau.

Đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 11.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khám xét khẩn cấp căn nhà của Vương Văn Nghĩa, cậu ruột của Vương Văn Hùng, tại đội 16, xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) - nơi Hùng cư trú từ 2.2 đến khi bị bắt. Qua khám xét, công an tiếp tục phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân Cao Mỹ Duyên và 1 sim điện thoại Hùng đã sử dụng để liên lạc với nạn nhân yêu cầu giao gà vào chiều 30 tết.

Ngày 12.2, Ban Chuyên án tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Công về hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ chất ma túy và giữ người trái pháp luật.

Ảnh CTV Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, thông tin về diễn biến vụ án

Ngày 15.2, Ban Chuyên án đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Nhiệm về hành vi giết người, hiếp dâm.

Tiếp đó, ngày 16.2, Ban Chuyên án đã khởi tố, bắt tạm giam Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả về hành vi giết người.

Quá trình điều tra vụ án, bắt giữ các đối tượng đã khai nhận và phát sinh một số tình tiết mới, ngày 17.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khai quật tử thi Cao Mỹ Duyên để thu thập dấu vết làm sáng tỏ vụ án.

Theo thiếu tướng Hồng, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận, Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và xác lập chuyên án 219D, tập trung tối đa lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ; đồng thời, khởi tố vụ án giết người quy định tại điều 123 bộ luật hình sự.

Ảnh CTV Ngôi nhà hoang nơi phát hiện thi thể nữ sinh xấu số Cao Mỹ Duyên

Mẹ nạn nhân từng nghĩ con mình bị bán sang Trung Quốc

Trước đó, mẹ của nạn nhân Cao Mỹ Duyên từng nghĩ tới khả năng con gái bị bắt sang Trung Quốc bán và vẫn hy vọng "vài năm sau nó sẽ tìm cách trở về”. Bà có nghề chính làm long nhãn kèm nuôi gà phụ nên nữ sinh Duyên và chị gái thường phụ giúp mẹ bán gà dịp cuối năm. Hôm 30 tết, ba mẹ con đèo 3 lồng gà ra chợ và đúng lúc ế ẩm, Duyên được người đàn ông đặt mua 10 con gà.

Theo bà Hiền, ban đầu, người này hỏi mua của hàng bên cạnh, nhưng thấy con gái bà chào mời, anh ta nói về xin ý kiến sếp, nếu đồng ý sẽ mua cả lồng. Vì vậy, chị Duyên và anh ta trao đổi số điện thoại cho nhau. Lúc gia đình bà định dọn hàng về đón giao thừa thì chị Duyên nhận điện thoại của người khách nói mua 10 con gà, giao hàng tại khu vực C13, phường Thanh Trường (thành phố Điện Biên Phủ). Bà Hiền định đi cùng con gái nhưng Duyên nói phải đèo lồng gà nên khuyên mẹ về trước.

Khoảng 2 tiếng sau không thấy con gái về, gia đình bà thay nhau liên tục gọi điện cho con nhưng không ai bắt máy. Khoảng 21 giờ cùng ngày, điện thoại của cô nữ sinh có tín hiệu nhưng không rõ ràng rồi tắt hẳn. Gia đình cũng gọi Cảnh sát 113, trình báo công an xã, đồng thời nhờ họ hàng tìm kiếm nhưng không có kết quả.