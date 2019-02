Truy bắt nhóm hiếp dâm tập thể rồi giết nữ sinh ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Vương Văn Hùng được xác định là đối tượng nghi cầm đầu vụ án. Theo lời khai của Hùng, ngày 4.2 (30 tết) có ra chợ huyện chơi, thấy cô gái xinh đẹp Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đang là sinh viên năm cuối trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên) phụ giúp người thân bán gà, nên vờ hỏi mua gà, xin số điện thoại để tiện liên lạc.

Đến 18 giờ cùng ngày, sau khi bàn với 4 đồng phạm, Hùng gọi điện thoại đặt 10 con gà, yêu cầu Duyên giao hàng đến phường Thanh Trường, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Khoảng 30 phút sau, Duyên chở gà đến địa chỉ yêu cầu, Hùng lại chỉ đến địa điểm khác, sau đó, cả nhóm của Hùng đã khống chế, giam giữ, hiếp dâm Duyên. Đến ngày 6.2, cả bọn đưa Duyên đến ngôi nhà hoang ở xã Thanh Nữa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện thi thể của nạn nhân) để sát hại. Thời điểm sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên vào 6.2 (mùng 2 tết), không phải tối 4.2 (chiều 30 tết).

Sau đó, nhóm của Hùng đã lấy đi toàn bộ số gà cùng tài sản cá nhân của nạn nhân, trong đó có điện thoại di động, xe máy.

Từ chiều tối 4.2, không thấy con gái đi giao gà trở về, gia đình đã trình báo công an, tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến khoảng 10 giờ ngày 7.2 (mùng 3 tết), thi thể nữ sinh xấu số mới được phát hiện tại khu vực chuồng nuôi lợn của một căn nhà vắng chủ (thuộc đội 11 xã Thanh Nưa, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cách quốc lộ 12 chừng 50 m) trong tình trạng đang phân hủy, nằm ngửa, bán khỏa thân, mũ bảo hiểm úp lên mặt, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Phần cổ nạn nhân có nhiều vết bầm tím, có dấu hiệu bị bóp cổ, sát hại.

Sau khi bắt giữ Vương Văn Hùng, Công an tỉnh Điện Biên đang truy bắt các nghi can còn lại. Để xác định đối tượng gây án, gần 1.000 người nằm trong diện quản lý thuộc thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đã được rà soát. Công an, bộ đội biên phòng được lệnh chốt chặn biên giới và các quốc lộ 12, 6, 279, các tỉnh lộ thuộc Điện Biên.