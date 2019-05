Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm xông vào trường chém chết học sinh

Chiều 4.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, ngụ tại làng Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) để điều tra về tội giết người