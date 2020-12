Khởi tố bị can các cựu lãnh đạo Trung tâm y tế Phan Thiết

Các bị can được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tất cả các bị can trên đều bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 360, Bộ luật Hình sự 2015.

Theo Quyết định khởi tố của Cơ quan CSĐT, tất cả các bị can trên, khi còn giữ chức vụ tại Bệnh viện TP.Phan Thiết đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý để bị can Nguyễn Duy Hiển, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán của đơn vị này lập khống nhiều hồ sơ, chứng từ thai sản, ốm đau, thu nhập lương tăng thêm của cán bộ nhân viên để chiếm đoạt 6,4 tỉ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hiển (14.7), Hội đồng xét xử đã phát hiện tình tiết mới mà Hiển khai báo tại tòa, nên đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Kết thúc điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT kết luận cũng bằng các thủ đoạn tinh vi, bị can Hiển đã chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng tiền lương tăng thêm của cán bộ nhân viên trong đơn vị. Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cũng ra quyết định nhập 2 vụ án (“Tham ô tài sản” đối với với bị can Hiển và “Thiếu trách nhiệm” đối với 5 bị can là lãnh đạo trên vừa bị khởi tố, trước đây tách ra thành 2 vụ án) thành một vụ án.