Khởi tố bị can đưa người trốn ra nước ngoài giữa mùa Covid-19

Ngày 5.8, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Cao Xuân Trường (47 tuổi, trú tại khu phố 2, thị trấn Khe Sanh, H.Hướng Hóa) để điều tra về hành vi “ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.