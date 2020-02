39 người tử vong ở Anh: Khởi tố thêm 1 bị can đưa người ra nước ngoài

Ngày 24.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đường dây tổ chức, môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, đơn vị này vừa khởi tố thêm 1 bị can là Nguyễn Xuân Triều (24 tuổi, ngụ xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Bị can Triều được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây trên.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 7 bị can trong đường dây trên là: Trần Đình Trường (35 tuổi, ngụ xã Thiên Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Thúy Hòa (36 tuổi), Võ Văn Kỳ (58 tuổi), Võ Văn Hồ (68 tuổi) và Lê Văn Huệ (53 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An); Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi) và Nguyễn Thị Thúy Diễm (30 tuổi, cùng ngụ TP.Cần Thơ).