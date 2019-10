Bắt 4 nghi phạm tổ chức đưa hàng trăm người trốn sang Úc lao động trái phép

Ngày 26.10, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 nghi phạm để điều tra hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài