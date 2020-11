Khởi tố bị can, tạm giam cựu trung úy công an thử súng làm chết người

Liên quan đến vụ cựu trung úy công an thử súng làm chết người, ngày 8.11, thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Xuân Tính (29 tuổi, trú tại Q.Đống Đa) về tội vô ý làm chết người . Sau khi khởi tố bị can, cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tính.

Theo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, Nguyễn Xuân Tính là cựu trung úy, công tác tại Công an H.Phúc Thọ, TP.Hà Nội.

Bước đầu, cựu trung úy Nguyễn Xuân Tính khai có mua một khẩu súng nén hơi trên mạng internet để bắn chim. Tối 30.10, Tính mang súng ra quán nước trong ngõ 26 Võ Văn Dũng (Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) để thử súng. Viên đạn trong súng bắn ra đã trúng anh N.Đ.A , ở cách đó khoảng 40 m.

Sau khi vụ việc xảy ra, Tính cùng người dân đưa anh Đ.A đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Sau đó, cựu trung úy công an đến trình cơ quan chức năng.

Trước đó, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết căn cứ các quy định pháp luật, Công an TP.Hà Nội đã tước quân tịch đối với trung úy Nguyễn Xuân Tính. Ông Tính đã bị Công an TP.Hà Nội ra quyết định tước quân tịch.

Theo điều 128 Bộ luật hình sự, cựu trung úy Nguyễn Xuân Tính có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1 - 5 năm.