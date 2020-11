Vụ nam sinh tử vong vì đạn lạc: Mẹ nạn nhân mong xử lý nghiêm vụ việc

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 22 giờ ngày 30.10, tại số nhà 26 ngõ 26 (đường Võ Văn Dũng, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội), nam sinh viên N.Đ.A khi đang đứng chờ người thân ở ngoài cửa, tay đang dùng điện thoại thì bất ngờ ngã gục xuống đất, sau đó tử vong, do trúng đạn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã xác định người nổ súng là Nguyễn Xuân Tính (29 tuổi, trú tại Q.Đống Đa, là trung úy công an, công tác tại Công an H.Phúc Thọ, Hà Nội). Tối 4.11, lãnh đạo Bộ Công an cho biết đã ra quyết định tước quân tịch đối với anh Trần Xuân Tính. Làm việc với cơ quan chức năng, anh Tính khai có mua một khẩu súng nén hơi trên mạng internet. Tối 30.10, khi mang súng ra quán nước trên phố để thử thì bất ngờ súng nổ, viên đạn trúng vào anh N.Đ.A ở cách đó khoảng 40 m.