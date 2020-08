Lái ô tô chạy trong phố cổ Hội An, nam sinh viên bị tước bằng lái

Sáng 23.8, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng đối với N.L.Q.T (22 tuổi, ở P.Cẩm An, TP.Hội An). T. bị xử phạt vì ngang nhiên chạy ô tô vào khu phố cổ Hội An - nơi dành cho người đi bộ.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 21.8, T. lái ô tô mang BS 92A – 128.64, chạy trên đường Trần Phú (một trong những tuyến phố cấm ô tô ở Hội An). Hành vi chạy ô tô vào phố dành cho người đi bộ của T. được camera an ninh và người dân bức xúc ghi lại.

Làm việc với cơ quan chức năng, T. cho biết mình đang là sinh viên, thi bằng lái xe được 1 năm. Buổi tối xảy ra sự việc, T. vào khu phố cổ để đưa người yêu đi bệnh viện và không biết quy định phố cổ cấm ô tô.