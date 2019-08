Khởi tố bổ sung cựu hiệu trưởng Đinh Bằng My tội giao cấu với nhiều nam sinh

Trưa 22.8, ông Đỗ Đình Chữ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung bị can Đinh Bằng My (58 tuổi, trú tại phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ; cựu Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn ) về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đồng thời, các cơ quan tố tụng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can My từ cho tại ngoại sang bắt tạm giam.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2016 - 2018, hiệu trưởng Đinh Bằng My đã nhiều lần gọi các nam sinh lớp 7 và lớp 8 trong trường lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vì vi phạm và hỏi thăm tình hình học tập. Sau đó, ông My yêu cầu nam sinh nằm lên giường, cởi hết quần áo và lạm dụng tình dục đối với các em.