Khởi tố cặp vợ chồng mua bán 1.300 GB dữ liệu về tổ chức, cá nhân

Ngày 17.5, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an (A05) cho biết vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) triệt phá đường dây mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân cực lớn liên quan đến nhiều địa phương.