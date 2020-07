Khởi tố cặp vợ chồng Sài thành trộm xe máy của người dân quê

Ngày 10.7, liên quan đến một vụ trộm xe, Cơ quan CSĐT Công an H.Giồng Trôm ( Bến Tre ) cho biết vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Hưng (33 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) để điều tra về hành vi “ Trộm cắp tài sản ”.

Vợ Hưng là Trần Ngọc Phụng (19 tuổi, cùng ngụ Q.11, TP.HCM), là đồng phạm trong vụ trộm, được cho tại ngoại trong khi phục vụ công tác điều tra do đang mang thai và nuôi con nhỏ.

Trước đó, vào ngày 6.7, Hưng cùng vợ đến chơi tại nhà anh Lê Văn Việt (ở xã Châu Hòa, H.Giồng Trôm). Đến chiều 8.7, cả hai đến khu vực cầu Thới An, ấp Thới An, xã Châu Hòa chơi thì thấy xe máy BS 71S9 - 3174 dựng bên lề đường không người trông coi, trên xe còn cắm sẵn chìa khóa nên lấy trộm xe . Cả hai chạy về hướng TP.HCM để bán nhưng khi chạy đến khu vực xã Mỹ Thạnh, H.Giồng Trôm thì bị lực lượng CSGT chốt chặn, bắt giữ cùng tang vật. Hưng bị tạm giữ ngay sau đó, còn Phụng do đang mang thai và nuôi con nhỏ nên được cho tại ngoại.