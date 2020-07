Tên trộm hối hận, nhờ công an trả lại tài sản cho nạn nhân, được giảm án

Theo bản án sơ thẩm, ngày 5.1.2019, Định gặp ông Matsubara Masakazu (quốc tịch Nhật Bản) tại một quán ăn ở khu Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM). Do từng đi xuất khẩu lao động nên thành thạo tiếng Nhật, bị cáo liền đến gần làm quen với ông Matsubara và biết được địa chỉ nhà của ông.

Hai ngày sau, bị cáo đón taxi tìm đến căn hộ của ông Matsubara, đột nhập vào nhà qua cửa sổ phòng tắm, lục lọi lấy đi két sắt, máy ảnh cùng một số tài sản khác.

Đến ngày 8.1.2019, bị cáo mang số tài sản trộm được về Tiền Giang, thuê phòng trọ rồi dùng máy mài két sắt, phát hiện bên trong có hơn 7.000 USD, 52.000 yên và nhiều tài sản có giá trị.

Do thấy số tiền quá lớn, đồng thời cảm thấy hối hận, Định liền mang 200 USD đổi ra tiền Việt, tìm mua thùng xốp, bỏ toàn bộ số tài sản đã trộm vào thùng, rồi thuê taxi lên TP.HCM. Đến Công an P.Phú Mỹ (Q.7, TP.HCM). Định đặt thùng xốp chứa tài sản trộm cắp được vào thùng xe ô tô của công an, kèm theo mảnh giấy với nội dung nhờ công an trả lại tài sản cho ông Matsubara. Tối ngày 9.1.2019, Định tới Công an Q.7 đầu thú.