Khởi tố chủ dự án KDC Nọc Nạng, nhiều lãnh đạo chủ chốt Giá Rai cũng bị 'xử'

Sáng 6.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Trung, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc (Công ty Thiên Phúc, P.5, TP.Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Khám xét trụ sở công ty, cũng là nơi ở của ông Trung, công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

tin liên quan Ông Đoàn Ngọc Hải: ‘Tôi còn luyến tiếc một điều’ Trước đó, ngày 5.4, tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức, đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết về việc dư luận xôn xao thông tin có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng khu dân cư (KDC) Nọc Nạng (P.1, TX.Giá Rai), do Công ty Thiên Phúc làm chủ đầu tư, đầu tháng 7.2018, Ban giám đốc Công an tỉnh đã cử lực lượng xác minh, làm rõ.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại KDC Nọc Nạng. Theo đại tá Hận, công an đang khẩn trương tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm của các cá nhân liên quan để có hướng xử lý tiếp theo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, dự án KDC Nọc Nạng có quy mô 11 ha. Năm 2011, Công ty Thiên Phúc trúng thầu dự án này với giá hơn 63 tỉ đồng. Sau đó, công ty xin điều chỉnh quy hoạch phân lô dự án tăng từ 294 nền lên 358 nền.

Mặc dù Công ty Thiên Phúc chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất nhưng UBND TX.Giá Rai có công văn gửi UBND tỉnh Bạc Liêu xin hoãn việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và cho Công ty Thiên Phúc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có “sổ đỏ” trong tay, trong khi hạ tầng dự án chưa được đầu tư hoàn thiện, ông Trung đã tự tiện bán nền tràn lan. Nhiều người đã bỏ tiền mua đất dự án; có trường hợp một nền bán cho nhiều người nhưng không được công ty giao “sổ đỏ” và giao đất nền.

Trước khi công an vào cuộc, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đã thành lập đoàn thanh tra, phát hiện chủ đầu tư dự án KDC Nọc Nạng có nhiều sai phạm như: không đầu tư cơ sở hạ tầng; “sổ đỏ” được cấp đã thế chấp ngân hàng, cầm cố nhiều nơi; người mua không được giao đất nền, không giao “sổ đỏ”; chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, vụ việc được Sở Xây dựng chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chiều 6.6, lãnh đạo TX.Giá Rai cho biết liên quan đến sai phạm trong quá trình xây dựng KDC Nọc Nạng, trong hai ngày 4 - 5.6, Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Giá Rai đã họp kiểm điểm trách nhiệm, sai phạm đối với 6 cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của TX.Giá Rai, gồm: ông Dương Văn Bền, nguyên Bí thư TX.Giá Rai; ông Mai Chí Tính, nguyên Phó bí thư, nguyên Chủ tịch UBND TX.Giá Rai; ông Võ Văn Phượng, nguyên Phó chủ tịch UBND TX.Giá Rai, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Văn Trận, nguyên Phó chủ tịch UBND TX.Giá Rai, hiện là Bí thư P.Hộ Phòng; ông Ngô Văn Hà, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, hiện là Bí thư P.Láng Tròn và ông Nguyễn Văn Vĩnh, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án TX.Giá Rai, hiện là Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Trong đó, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Bền và ông Vĩnh; kiểm điểm với hình thức kỷ luật Đảng đối với các ông: Mai Chí Tính, Võ Văn Phượng, Nguyễn Văn Trận và Ngô Văn Hà.