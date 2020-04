Khởi tố 'đại gia' đánh bảo vệ bệnh viện khi được nhắc phòng dịch Covid-19

Tối 20.4, lãnh đạo Viện KSND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết cuối giờ chiều cùng ngày, đơn vị này nhận được quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Đà Lạt) do Công an Đà Lạt chuyển đến. Ông Hùng là người đánh bảo vệ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt (bệnh viện) vào sáng 9.4, bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ (Thanh Niên đã có tin, bài phản ánh).

Ông Trần Hà Lâm, Viện trưởng Viện KSND TP. Đà Lạt, cho biết do nhận được quyết định khởi tố chuyển đến cuối giờ làm việc buổi chiều nên sáng 21.4 Viện sẽ xem xét phê chuẩn quyết định khởi tố này. Như Thanh Niên , đã phản ánh, gần trưa 9.4, ông Hùng lái ô tô chở vợ vào cổng Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt (lần 2), lúc này anh Nguyễn Anh Tú (bảo vệ trực cổng) yêu cầu hai người đo thân nhiệt và khai báo y tế để phòng, chống dịch Covid-19 , theo quy định, nhưng ông Hùng không hợp tác, còn có những lời thách thức, hăm dọa. Ông Nguyễn Văn Hùng gây 'náo loạn' ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt Ảnh từ camera an ninh tại bệnh viện

Dù anh Tú giải thích đang thực hiện quy định của Bộ Y tế và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch, mong sự hợp tác, nhưng ông Hùng vẫn cố tình chạy xe vào cổng đụng cánh tay phải anh Tú khiến gương chiếu hậu bị gập lại. Ông Hùng xuống xe đấm vào mặt anh Tú 2 - 3 cái . Rồi ông Hùng tiếp tục lái ô tô vào khu cấp cứu của bệnh viện, ông Hùng và vợ tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm nhân viên bệnh viện.

Do đó, bệnh viện phải cấp báo đến Công an P.10, nhờ đến can thiệp. Thế nhưng, lúc 11 giờ 30 khi ông Hùng lái ô tô ra cổng bệnh viện, bảo vệ trực cổng yêu cầu dừng xe để làm việc thì ông Hùng to tiếng đòi chém bảo vệ. Đúng lúc đó, một cán bộ công an P.10 có mặt nhưng không hề lập biên bản vụ việc, đứng trò chuyện với vợ chồng ông Hùng, rồi để vợ chồng ông Hùng về trước sự ngỡ ngàng của y bác sĩ và nhân viên bệnh viện.

Cổng bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, nơi xảy ra vụ việc Ảnh: Lâm Viên

Sau khi Báo Thanh Niên và các báo phản ánh vụ việc này, chiều tối 10.4, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND TP.Đà Lạt đã ký các văn bản hỏa tốc, giao công an khẩn trương điều tra, xác minh, lập hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc.

Mãi đến chiều 15.4 vợ chồng Hùng mới đến bệnh viện xin lỗi Ban giám đốc bệnh viện và các nhân viên bảo vệ. Bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc bệnh viện ghi nhận lời xin lỗi, nhưng bức xúc cho rằng, hành vi và thái độ của vợ chồng ông Hùng làm cho gần 400 nhân viên bệnh viện đang ngày đêm căng mình chống dịch Covid-19 rất hoang mang và lo lắng, không yên tâm thực hiện tốt công việc trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp.

Như vậy, sau 11 ngày xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, Công an TP.Đà Lạt mới có quyết định khởi tố bị can đối với ông Hùng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trong những ngày qua, nhiều địa phương đã xử lý rất nhanh đối với những vụ việc các đối tượng không hợp tác, hành hung, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó có vụ đối tượng bị tòa tuyên án tù giam.

Một Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước), sau khi có thái độ chống đối lực lượng tại chốt kiểm dịch Covid-19 đã bị dư luận phản ứng gay gắt, nên vị này đã xin từ chức; ngay sau đó bị cách hết các chức vụ trong Đảng.