Không hợp tác phòng dịch Covid-19 còn đánh bảo vệ bệnh viện

Trưa 10.4, lãnh đạo TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang chỉ đạo công an xử lý nghiêm vụ Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, ngụ P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM) không hợp tác trong việc sàng lọc y tế phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng , còn hăm dọa và đánh bảo vệ Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Lạt (ở P.10, TP.Đà Lạt).

Đến khoảng 10 giờ 50 cùng ngày, ô tô BS 51G - 657.06 quay lại cổng bệnh viện trên, anh Nguyễn Anh Tú, bảo vệ trực cổng, yêu cầu hai người ngồi trên xe qua khu vực đo thân nhiệt, khai báo sàng lọc y tế phòng dịch Covid-19 trước khi vào bệnh viện thì ông Hùng (lái ô tô) không đồng ý và hăm dọa anh Tú.

Ảnh cắt từ clip do camera an ninh của bệnh viện ghi lại

Khi ô tô lên tới khu sàng lọc cấp cứu, ông Hùng chửi nhân viên bệnh viện và đòi hành hung bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó phòng Điều dưỡng, khi bà Thủy giải thích bệnh viện đang thực hiện theo quy định của Bộ Y tế để phòng dịch Covid-19.

Lúc này, vợ ông Hùng cũng có lời lẽ xúc phạm nhân viên bảo vệ. Trước tình hình này, Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Lạt báo Công an P.10, nhờ đến can thiệp.

Chưa hết, lúc 11 giờ 30 ngày 9.4, khi ông Hùng điều khiển ô tô ra cổng bệnh viện, nhân viên trực cổng yêu cầu dừng xe thì ông Hùng tiếp tục chống đối và thách thức người này.

Sáng 10.4, bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Lạt, cho biết bệnh viện có báo vụ việc đến Công an P.10, công an có đến nhưng không lập biên bản vụ việc. Đến chiều 9.4, cả 8 y, bác sĩ và nhân viên của bệnh viện liên quan vụ việc được mời lên Công an P.10 làm việc nhưng lại không có mặt ông Nguyễn Văn Hùng.