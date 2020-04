Khởi tố đối tượng không đeo khẩu trang còn đánh người thi hành công vụ

Chiều 7.4, Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Thành và Võ Hồng Quang, 2 bị can cướp Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Núi Thành.