Khởi tố hàng loạt bị can trong giai đoạn 2 của đại án OceanBank

Viện KSND tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đối với 3 bị can: Nguyễn Hồng Mai, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương; Hoàng Văn Tuyến, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương); Đỗ Trung Hiền, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Alpha-Beta, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại điều 221, bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can cũng về tội danh nêu trên, trong đó có các bị can Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch OceanBank; Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank; Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank…

Trong số 11 bị can này, có 3 bị can: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án. Trừ Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật trong giai đoạn 1 của vụ án, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình điều hành hoạt động OceanBank, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của OceanBank, sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỉ đồng không đưa vào ngân hàng, mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương quản lý và chi vào các mục đích khác nhau.

OceanBank phải ghi nhận và hạch toán kế toán một khoản chi phí thực tế cho các hợp đồng khống/nâng khống. Số tiền OceanBank đã chi và hạch toán vào tài khoản chi phí đối với 39 hợp đồng với 16 đối tác là gần 130 tỉ đồng.