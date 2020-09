Khởi tố hàng loạt lãnh đạo Unimex Hà Nội và Artex Hà Nội

Ngày 22.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội ( Unimex Hà Nội ) và Trung tâm xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội ( Artex Hà Nội ) cùng một số đơn vị liên quan.

Theo đó, C03 đã ra quyết định khởi tố, lệnh khám xét đối với 5 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, gồm Phạm Văn Thắng (nguyên Giám đốc Artex Hà Nội), Trần Thị Lan Hương (nguyên Kế toán trưởng Artex Hà Nội), Nguyễn Văn Quân (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Artex Hà Nội), Nguyễn Thị Ngọc Uyên (Giám đốc Công ty CP thương mại dịch vụ sản xuất An Ninh) và Nguyễn Đắc Phước (Giám đốc Công ty TNHH Đắc Nguyên); ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh khám xét đối với 3 bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Trần Quốc Hùng (nguyên tổng giám đốc), Đặng Thị Minh Chi (nguyên phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Phương Liên (nguyên Trưởng phòng Kế toán Unimex Hà Nội).