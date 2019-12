Khởi tố nam hành khách mang 400 gr thuốc nổ vào sân bay

Ngày 25.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thành (30 tuổi, ngụ tại xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) để điều tra về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Bị can Thành bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, sáng 9.12, lực lượng kiểm soát an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân phát hiện trong hành lý xách tay của Phạm Văn Thành có chứa vật nghi là vật liệu nổ

Số thuốc nổ và kíp nổ được phát hiện tại sân bay Thọ Xuân ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Để đảm bảo an toàn, an ninh sân bay, lực lượng kiểm soát an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân ngay lập tức cách ly túi hành lý, đồng thời báo vụ việc đến Công an tỉnh Thanh Hóa để phối hợp xử lý.

Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của nghi phạm Thành có chứa 400 gr thuốc nổ Anfo và 1 kíp nổ bằng kim loại.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận số thuốc nổ và kíp nổ là do nhặt được trong thời gian làm việc tại một công ty chế tác đá ở Thanh Hóa và cất giữ trong ba lô. Đến sáng 9.12, Thành xách ba lô đến sân bay Thọ Xuân để làm thủ tục bay vào miền nam làm việc mà quên việc trong ba lô đang có thuốc và kíp nổ.

Riêng hành khách Bùi Văn Tuân (21 tuổi, cùng ngụ tại xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), người đi cùng Thành khi đến làm thủ tục bay, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ.