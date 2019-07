Tạm hoãn xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú vợ chồng ông Trần Vũ Hải

Chiều 2.7, thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa , cho biết ngày 21.6 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương (vợ ông Hải) để điều tra hành vi trốn thuế.

Ngày 26.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với các bị can Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương tại Hà Nội. Các quyết định khởi tố, lệnh khám xét của hai bị can đều đã được Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.

Thượng tá Cường cho biết thêm cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm hoãn xuất cảnh và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương.

Trong khi đó, một nguồn tin cho hay việc khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Hải để phục vụ điều tra hành vi trốn thuế liên quan đến mua bán bất động sản tại TP.Nha Trang.

PV đặt một số câu hỏi liên quan, nhưng thượng tá Phan Văn Cường cho rằng hiện cơ quan công an chưa thể cung cấp thêm thông tin vì đang trong giai đoạn điều tra.

Ông Trần Vũ Hải

Chiều 2.7, tài khoản Facebook được cho là của LS Trần Vũ Hải đăng tải dòng trạng thái ghi “thông cáo báo chí liên quan tới luật sư Trần Vũ Hải”.

Theo nội dung "thông cáo báo chí", Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khám xét nhà riêng và nơi làm việc của LS Trần Vũ Hải về hành vi trốn thuế. Phía cơ quan điều tra cho hay vợ chồng LS Hải đã ký vào những giấy tờ mua bán nhà đất tại TP.Nha Trang mà theo cơ quan này đã giúp người bán trốn thuế với số tiền là 276 triệu đồng. Phía gia đình LS Hải đã giải trình với cơ quan điều tra; người được coi là trốn thuế đã yêu cầu nộp thuế nhưng chưa được chấp nhận…

Ông Trần Vũ Hải (57 tuổi) từng là Giám đốc Công ty luật Hà Nội và được biết đến là LS gắn với nhiều vụ án có ý kiến nhiều chiều.

Bản thân LS Hải cũng có không ít phát ngôn gây ra những ý kiến trái chiều đối với nhiều vấn đề kinh tế, xã hội. Năm 2005, ông Hải từng tự ứng cử vào chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa V. Năm 2015, ông bị Công an TP.Hà Nội triệu tập làm rõ nội dung tố cáo của một số người dân ở Thái Nguyên.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (trú P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang) và Ngô Văn Lắm (trú P.Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang) về hành vi trốn thuế.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can và người liên quan.