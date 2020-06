Khởi tố nghi phạm dùng súng ‘hoa cải’ bắn người để giải quyết mâu thuẫn cá nhân

Ngày 1.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Hải Hà (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trường (21 tuổi, trú tại thôn 8, xã Quảng Chính, H.Hải Hà) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí và cố ý gây thương tích

Trước đó, rạng sáng 3.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Hải Hà tiếp nhận đơn của ông Hoàng Đắc Dũng (48 tuổi, trú tại thôn 3, xã Quảng Long, H.Hải Hà) trình báo về việc con trai ông Dũng là anh Hoàng Đắc Quyết (28 tuổi) bị một số đối tượng dùng súng bắn gây thương tích tại nhà.

Ngay sau đó, Công an H.Hải Hà đã khoanh vùng và xác định 3 đối tượng tham gia vào vụ việc. Theo điều tra của Công an H.Hải Hà, do có mâu thuẫn từ trước, nên tối 2.5, Nguyễn Đức Trường chuẩn bị 1 khẩu súng hoa cải dạng tự chế, cùng 1 viên đạn rồi rủ Phạm Ngọc Duy (25 tuổi, trú tại thôn 8, xã Quảng Chính, H.Hải Hà), Trương Đức Việt (19 tuổi, trú tại thôn 1, xã Quảng Thịnh, H.Hải Hà) và Nguyễn Văn Ninh (19 tuổi, trú tại khu Lê Chân, TT.Quảng Hà, H.Hải Hà) đi đến nhà anh Hoàng Đắc Quyết giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến nơi, Trường cầm súng bắn anh Quyết, khiến nạn nhân trúng khoảng 20 đạn bi vào vùng sườn và đầu. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, giám định cho thấy bị tổn thương 24% sức khỏe

Ngày 30.5, sau khi có kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, Công an H.Hải Hà đã khởi tố nghi phạm Trường về các hành vi trên. Các đối tượng Phạm Ngọc Duy và Trương Đức Việt đang bị tạm giữ để điều tra về việc có vai trò đồng phạm hay không.