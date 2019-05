Khởi tố nghi phạm giết người hàng loạt tại Hà Nội và Vĩnh Phúc

Liên quan tới vụ gã thịt lợn truy sát 4 người khiến 3 người tử vong , 1 người trọng thương, chiều 20.5, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Bình (37 tuổi, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội; làm nghề bán thịt lợn) để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng này về hành vi giết người.