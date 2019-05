Bắt giữ nghi phạm giết người hàng loạt tại Vĩnh Phúc và Hà Nội

Chiều 17.5, một lãnh đạo Phòng tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phối hợp với Công an thành phố Hà Nội bắt giữ nghi phạm gây ra hành loạt vụ giết người trong thời gian gần đây.