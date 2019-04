Đến công an tự thú giết người nhưng không thể khởi tố?

Đề nghị tương trợ tư pháp giữa VN và Hàn Quốc Diễn biến mới nhất về vụ án, theo thông tin từ CQĐT Công an TP.Đà Nẵng, Viện KSND TP.Đà Nẵng vừa hủy quyết định khởi tố bị can của CQĐT đối với Hời. Phía CQĐT cũng cho hay, với trách nhiệm chứng minh tội phạm, hiện CQĐT đã có văn bản đề nghị Viện KSND tối cao làm thủ tục ủy thác về tương trợ tư pháp giữa VN và Hàn Quốc để lấy lời khai, chứng cứ từ một người ở Hàn Quốc. Cụ thể, theo lời khai của Hời, thời điểm giết cháu bé xong, Hời đã mượn điện thoại của lễ tân khách sạn, gọi qua cho nhân chứng này thông báo rằng đã giết cháu bé. Do người này không tin nên Hời đã bật hình ảnh của cháu bé nằm chết trong phòng cho xem. Sau khi xem xong, nhân chứng nhắn tin cho 2 người bạn của Hời tại Hàn Quốc. Từ đó, hai người bạn nhắn nguyên đoạn tin nhắn nhận được cho anh trai Hời ở VN biết thông tin. “Đây là những tài liệu để xác minh hành vi phạm tội của Hời”, một lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng cho hay. Cũng theo Công an TP.Đà Nẵng, CQĐT Công an TP.Đà Nẵng không chỉ dựa vào mỗi lời khai của Hời mà còn dựa vào nhiều chứng cứ gián tiếp khác để chứng minh hành vi phạm tội của nghi can này, như camera tại cầu Thuận Phước ghi lại thời gian Hời đem xác cháu bé vứt xuống sông, thời gian nghi can quay trở lại cầu... Tất cả đều khớp với lời khai của nghi can. “CQĐT đang trông chờ kết quả ủy thác về tương trợ tư pháp giữa VN và Hàn Quốc. Sau khi xác minh thêm chứng cứ, CQĐT sẽ tiếp tục đề nghị Viện KSND phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Hời”, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng khẳng định.