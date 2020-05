Khởi tố nghi phạm khống chế, dâm ô trẻ em trong nhà vệ sinh trường tiểu học

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố đối với 12 bị can trong đại án Trần Bắc Hà. Theo cáo trạng, BIDV bị thất thoát 1.672 tỉ đồng trong đại án này.

Ông Nguyễn Xuân Hoài, cán bộ văn thư xã An Bình, H.Kiến Xương, Thái Bình đã bị buộc thôi việc, khai trừ Đảng vì giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu cử, làm sai lệch kết quả bầu cử.

Chiều 20.5, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Bá Nhựt (30 tuổi, ngụ Q.2, Giám đốc Công ty TNHH TM DV Vận tải Lê An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.