Khởi tố nghi phạm sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng

Ngày 21.2, thông tin từ Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã khởi tố bị can đối với Dương Quang Bình (43 tuổi, ngụ P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm) để làm rõ tội danh giết người

Trước đó, Công an Q.Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án giết người và bắt khẩn cấp Dương Quang Bình.

Trước đó, tối 18.2, Bình tự đốt xe máy của mình rồi dùng dao nhọn định đâm anh trai nhưng bất thành, sau đó bị can này phá mái tôn và trèo sang nhà em gái (số nhà 14, ngõ 609 Bạch Đằng, P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm), dùng dao đâm chết em rể là NSƯT Vũ Mạnh Dũng (42 tuổi, Phó trưởng đoàn hát Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam).

Theo Công an Q.Hoàn Kiếm, bị can Bình từng 2 lần đi cai nghiện ma túy và có tiền sử bệnh tâm thần, được điều trị nội trú. Bước đầu, bị can Bình khai nhận có mâu thuẫn trong việc sinh hoạt gia đình, trước khi gây án đã uống nửa lít rượu.