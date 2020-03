Khởi tố người anh đổ xăng đốt nhà em gái trong đêm khiến 3 người tử vong

Chiều nay, 1 8.3 , trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Hà (30 tuổi, quê huyện Thuận Châu, Sơn La) và Đào Doanh Việt (59 tuổi, trú huyện Khoái Châu, Hưng Yên) để làm rõ hành vi giết người.

Các quyết định này được Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên ký vào buổi sáng cùng ngày.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân với gia đình chị gái là bà Đào Thị C. (53 tuổi, trú tại xã Nhuế Dương, Khoái Châu; là em gái của Việt), bị can Việt đã rủ Hà đi mua xăng đốt bà C.