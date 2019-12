Khởi tố người giúp việc hành hạ bé gái 14 tháng tuổi

Ngày 16.12, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Doan (47 tuổi, ngụ H.Đô Lương, Nghệ An) để điều tra hành vi hành hạ người khác.