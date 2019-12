Người giúp việc bị 'tố' cầm chân dốc ngược bé gái 14 tháng rồi lắc qua lắc lại

Chiều 6.12, anh H.A.T. (27 tuổi, ngụ phường Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết, anh đã làm đơn gửi Công an thành phố Vinh, trình báo về việc con gái 14 tháng tuổi của vợ chồng anh bị người giúp việc bạo hành

Theo anh T., sáng 5.12, bà Nguyễn Thị D. (47 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An; làm giúp việc cho nhà anh T.) nói với vợ chồng anh là con gái hay quấy khóc, không chịu ngủ.

Sau đó, do cảm thấy bất an nên vợ anh T. là chị P.T.H. mở camera an ninh trong nhà để kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện vào tối 4.11, con gái bị bà D. cầm hai chân dốc ngược.

Anh T. cũng cho biết, hành vi của bà D. diễn ra vào tối 4.12. Theo đó, khi con anh quấy khóc, bà D. đã to tiếng dọa nạt, sau đó người này cầm hai chân xách ngược cháu bé lên. Chưa dừng lại ở đó, bà D. tiếp tục xuống khỏi giường, cầm chân dốc ngược cháu bé rồi lắc qua lắc lại mặc cho đứa bé gào khóc.

Sau khi phát hiện sự việc, chị H. liền gọi anh T. về nhà. Tuy nhiên, khi vợ chồng anh gặng hỏi thì bà D. chối cho đến khi chị H. đưa đoạn video ra làm bằng chứng, bà giúp việc này mới thừa nhận.

Anh T. cũng cho biết, vợ chồng anh thuê bà D. giúp việc thông qua một công ty môi giới tại thành phố Vinh từ ngày 6.11 với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng.