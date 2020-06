Khởi tố người mẹ vứt con mới sinh xuống hố ga khiến bé tử vong

Trưa 30.6, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TX.Sơn Tây (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành (31 tuổi, trú tại xã Thạch Kim, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi vứt bỏ con mới đẻ.