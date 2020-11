Khởi tố nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM

Trong vụ Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM cùng 12 bị can bị khởi tố vì đồng phạm trong vụ Sadeco bán 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim, gây thất thoát 208 tỉ đồng

Liên quan hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại IPC, hôm qua 21.11, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã thi hành các lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 13 bị can về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cụ thể, 9 bị can bị khởi tố và cho tại ngoại gồm: Phạm Văn Thông (nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM), Lê Hoàng Minh (Chủ tịch HĐTV IPC), Vũ Xuân Đức (thành viên HĐTV IPC), Nguyễn Trường Bảo Khánh (thành viên chuyên trách HĐTV IPC), Phùng Đức Trí (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó tổng giám đốc IPC), Trần Đăng Linh (Phó tổng giám đốc IPC), Lương Trí Cường (cán bộ IPC), Đoàn Thị Minh Trang (Trưởng phòng Tài chính IPC), Lâm Văn Tuấn (thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco, công ty con của IPC).

PC03 đang làm thủ tục khám xét tại nhà của bị can Phạm Văn Thông ẢNH: NGỌC LÊ

Bốn bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phạm Xuân Trung (Phó tổng giám đốc IPC), Trần Mạnh Khôi (Trưởng ban Kiểm soát Sadeco); Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Sadeco), Đoàn Minh Lý (Phó phòng Kế toán IPC).

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 21.11, PC03 cùng Viện KSND TP.HCM chia làm 13 mũi, tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của 13 bị can trên.

Khoảng 10 giờ 30, tại nơi ở của ông Phạm Văn Thông (trên đường Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh), lực lượng chức năng đã khám xét và thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, cơ quan tố tụng đã đến trụ sở của IPC (Q.7) để khám xét nơi làm việc của các bị can bị khởi tố lần này. Khoảng 13 giờ cùng ngày, việc khám xét kết thúc.

Theo PC03, 13 bị can bị khởi tố có sai phạm về việc thông qua phương án, phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần gây thất thoát cho Sadeco 208 tỉ đồng.

Trước đó, cũng liên quan đến sai phạm này, PC03 đã khởi tố 4 bị can gồm: Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc IPC kiêm Chủ tịch HĐQT Sadeco), Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng giám đốc Sadeco), Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận - TACONVES) và Huỳnh Phước Long.

Gây thất thoát 208 tỉ đồng như thế nào?

Theo điều tra ban đầu, Sadeco là công ty con của IPC (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước với vốn điều lệ khoảng 2.900 tỉ đồng). Trong tổng

170 tỉ đồng vốn điều lệ của Sadeco, vốn của cổ đông là cơ quan, doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ 62,8%. Cụ thể, IPC chiếm tỷ lệ 44%, Văn phòng Thành ủy TP.HCM 2,6%, TACONVES 14,1%...

Trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc Sadeco Hồ Thị Thanh Phúc, ngày 24.4.2017, nhóm đại diện quản lý vốn của Văn phòng Thành ủy TP.HCM gồm Huỳnh Phước Long và Trần Công Thiện tại Sadeco đã trình lãnh đạo Văn phòng Thành ủy TP.HCM phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ Sadeco. Ngày 28.4.2017, Văn phòng Thành ủy TP.HCM có tờ trình (do bị can Phạm Văn Thông ký trình) xin chủ trương Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang về phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco. Căn cứ bút phê “đồng ý” trên tờ trình, Văn phòng Thành ủy TP.HCM ban hành Thông báo số 495-TB/VPTU ngày 18.5.2017 do bị can Phạm Văn Thông (lúc đó là Phó chánh văn phòng Thành ủy) ký, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó bí thư thường trực Thành ủy về phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco.

Theo thông báo này, chấp thuận chủ trương để Văn phòng Thành ủy TP.HCM được biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ tại Sadeco; giao Văn phòng Thành ủy chỉ đạo người đại diện quản lý vốn đầu tư của Đảng bộ TP.HCM tại Sadeco thực hiện chủ trương trên tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của công ty.

Cùng với đề nghị của cổ đông nhà nước là IPC được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho IPC giảm tỷ lệ vốn nhà nước từ 44% xuống 28,8%, Sadeco đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim, tăng vốn điều lệ từ 170 tỉ đồng lên 260 tỉ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT, quá trình chọn cổ đông chiến lược không được báo cáo đầy đủ, minh bạch, đánh giá không đúng năng lực thực tế của đối tác chiến lược, giá phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược không đúng thực tế giá trị tài sản và tiềm lực công ty, không có căn cứ pháp lý, không đảm bảo lợi ích của Sadeco cũng như cổ đông hiện hữu… Do đó, việc phát hành

9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược (Công ty Nguyễn Kim) với giá 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua thẩm định đấu giá, đã gây thất thoát cho Sadeco 208 tỉ đồng.

Những ai “tiếp tay”?

Đối với hành vi của bị can Phạm Văn Thông, kết quả điều tra cho thấy bị can Thông với vai trò phụ trách Phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn và Phòng Quản lý tài sản dự án (Văn phòng Thành ủy TP.HCM), là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thẩm định các tờ trình do nhóm đại diện quản lý vốn tại doanh nghiệp có vốn của Thành ủy để trình lãnh đạo Thành ủy phê duyệt.

Bị can Thông biết được quy định về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần phải thực hiện đấu giá và giá cổ phần phải được thẩm định bởi tổ chức có chức năng thẩm định giá, biết được việc bán chỉ định cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là không đúng quy định. Thế nhưng, bị can Thông vẫn đồng ý đề xuất cho nhóm đại diện quản lý vốn Thành ủy bán không qua đấu giá 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá cố định là 40.000 đồng/cổ phần.

Đối với nhóm bị can Lương Trí Cường, Đoàn Thị Minh Trang, Phùng Đức Trí, Cơ quan CSĐT xác định 3 bị can này đã tham mưu, đề xuất, ký trình thông qua việc phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược. Đối với nhóm bị can gồm Huỳnh Phước Long, Trần Công Thiện, Trần Đăng Linh, Cơ quan CSĐT xác định 3 bị can này đã ký đồng ý phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim.

Còn bị can Nguyễn Hữu Thành, Phạm Nhật Vinh với vai trò là thành viên HĐQT Sadeco phải có trách nhiệm bảo đảm quyền, lợi ích tối đa của cổ đông và công ty, nhưng 2 bị can này đã biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim, có lợi cho Công ty Nguyễn Kim, gây thiệt hại cho các cổ đông của Sadeco, trong đó có IPC và Văn phòng Thành ủy TP.HCM. Đối với nhóm bị can Trần Mạnh Khôi, Lâm Văn Tuấn, Đoàn Minh Lý đã có hành vi biểu quyết đồng ý phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim tại cuộc họp HĐQT Sadeco, dẫn đến gây thất thoát tài sản của nhà nước...