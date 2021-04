Khởi tố nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Chiều 20.4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lương Thanh Hải (59 tuổi, nguyên Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An ), để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở của ông Hải tại P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An.

Trước đó, ngày 21.7.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án tham ô tài sản , thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban dân tộc tỉnh Nghệ An trong thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An.

Hai cán bộ cấp dưới của ông Hải là Nguyễn Tâm Long (Phó phòng Chính sách) đã bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Vi Kim Bốn (Phòng chính sách) bị khởi tố về tội tham ô tài sản.

Liên quan vụ án, ông Nguyễn Văn Sơn (68 tuổi, Giám đốc Công ty xây dựng Văn Sơn, đơn vị thực hiện dự án) và cấp phó là Nguyễn Đình Thịnh (39 tuổi), bị khởi tố cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo hồ sơ, đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025 được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2016 với tổng kinh phí 120 tỉ đồng thực hiện tại bản Văng Môn (xã Nga My, H.Tương Dương, Nghệ An) với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người Ơ Đu. Trong quá trình thực hiện đề án, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An cùng các cá nhân của đơn vị này đã mắc các sai phạm trên, dẫn tới việc thực hiện đề án không hiệu quả.