Khởi tố nhóm côn đồ xông vào nhà hành hung một phụ nữ ở Quảng Nam

Sáng 18.6, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an H.Thăng Bình, cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can gồm: Lâm Văn Ngọc (36 tuổi, ở xã Bình Phục), Trần Viết Tư (36 tuổi) và Trần Công Cường (32 tuổi, cả hai đều ở xã Bình Minh, cùng H.Thăng Bình) để điều tra về hành vi “ cố ý gây thương tích ”.