Khởi tố nữ giám đốc đâm chết nam cán bộ tòa án vì mâu thuẫn tình cảm

Ngày 7.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đỗ Thu Hà (33 tuổi, ngụ tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) để điều tra về tội giết người.

Bị can Hà chính là nghi phạm dùng dao đâm chết anh Lê Thế Vinh (29 tuổi, ngụ tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa), khi cả hai đang đi cùng trên xe ô tô.

Theo tài kiệu của cơ quan công an, khoảng 20 giờ ngày 4.8, anh Vinh điều khiển xe ô tô chở Hà (hai người có quan hệ tình cảm với nhau) đi chơi. Đến phố Lê Vãn (phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa), Hà bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào người anh Vinh, khiến nạn nhân gục trên xe. Mặc dù được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng anh Vinh đã tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện.

Ngay sau khi gây án, Hà mở cửa xe rời khỏi hiện trường và đêm cùng ngày đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Hà khai nhận do mâu thuẫn tình cảm với anh Vinh nên ra tay sát hại nạn nhân.