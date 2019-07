Khởi tố ông Huỳnh Quốc Việt, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau

Trưa 12.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đến ông Huỳnh Quốc Việt , nguyên Giám đốc Sở Y tế Cà Mau.

Ông Việt bị khởi tố vì liên quan đến việc hai cán bộ của sở này chiếm dụng tiền học phí (12 tỉ đồng) của sinh viên đào tạo theo địa chỉ. Ông Việt được tại ngoại để điều tra.

Trước đó Trường ĐH Y Dược Cần Thơ nhận đào tạo theo địa chỉ 252 sinh viên (SV) của tỉnh Cà Mau, học phí do Sở Y tế Cà Mau thu hộ. Tuy nhiên sau đó nhiều SV bị trường khóa bảng điểm vì lý do chưa đóng học phí, dù các SV này đều đã đóng đủ học phí thông qua Sở Y tế. Vụ việc được Sở Y tế Cà mau kiểm tra, cho thấy tiền học phí đã bị chiếm dụng , nên chuyển sang cơ quan công an.