Khởi tố Phó giám đốc Công ty điện lực Hà Tĩnh

Đại diện Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Đắc Hùng, Phó giám đốc Công ty điện lực Hà Tĩnh, để điều tra tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện.

Hiện trường vụ điện giật làm 4 người chết ở Hà Tĩnh - Ảnh Phạm Đức Ảnh Phạm Đức Hiện trường vụ điện giật làm 4 người chết ở Hà Tĩnh