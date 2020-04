Khởi tố phó giám đốc công ty sản xuất, buôn bán quần áo phòng dịch Covid-19 giả

Chiều 17.4, Viện KSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đối với 3 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, gồm: Trương Thị Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ y tế Đức Anh (Công ty Đức Anh); La Văn Thi, Giám đốc kinh doanh Công ty Đức Anh; và Nguyễn Đức Việt Anh, nhân viên Công ty Đức Anh.