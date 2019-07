Khởi tố Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Cà Mau

Tối 12.7, tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Minh Khén, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Cà Mau. tin liên quan Khởi tố ông Huỳnh Quốc Việt, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau

Ông Trịnh Minh Khén bị khởi tố để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Khén được tại ngoại để phục vụ điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Trịnh Minh Khén có liên quan đến việc hai cán bộ Sở Y tế Cà Mau là kế toán Đỗ Thành Chương và thủ quỹ Phan Ngọc Trâm chiếm dụng số tiền học phí của sinh viên hơn 12 tỉ đồng.

Trước đó, Trường đại học Y Dược Cần Thơ nhận đào tạo theo địa chỉ 252 sinh viên của tỉnh Cà Mau, học phí do Sở Y tế Cà Mau thu hộ. Tuy nhiên, sau đó nhiều sinh viên bị trường khóa bảng điểm vì lý do chưa đóng học phí, dù các sinh viên này đều đã đóng đủ học phí thông qua Sở Y tế Cà Mau. Vụ việc được Sở Y tế Cà Mau kiểm tra, cho thấy tiền học phí đã bị chiếm dụng nên chuyển sang cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, Đỗ Thành Chương và Phan Ngọc Trâm được Sở Y tế Cà Mau phân công thu học phí đối với sinh viên thuộc diện đào tạo theo địa chỉ, căn cứ thỏa thuận với Trường đại học Y Dược Cần Thơ.

Lợi dụng quyền hạn, Đỗ Thành Chương và Phan Ngọc Trâm chỉ chuyển một phần học phí về trường và chiếm dụng hơn 12 tỉ đồng. Tháng 10.2017, Đỗ Thành Chương và Phan Ngọc Trâm bị đình chỉ công tác, bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, bắt tạm giam.

Liên quan vụ việc, ông Huỳnh Quốc Việt, nguyên Giám đốc Sở Y tế Cà Mau cũng bị khởi tố về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Việt được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra.