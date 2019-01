Khởi tố Phùng Ngọc Khánh và các bị can lừa đảo chiếm đoạt GPBank hàng trăm tỉ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TNHH MTV dầu khí toàn cầu (GPBank) và một số đơn vị liên quan.

Ba bị can Phùng Ngọc Khánh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP M&C (gọi tắt Công ty M&C); Nguyễn Trọng Hiếu, Giám đốc Công ty đầu tư và phát triển năng lượng Việt Lào, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn; và Kim Văn Bộ, nguyên Phó giám đốc Công ty điện lực Sài Gòn, bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ thuộc GPBank bị khởi tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gồm: Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank; Đỗ Trung Thành, nguyên Phó tổng giám đốc GPBank; và Lương Hồng Thái, nguyên Phó giám đốc GPBank - chi nhánh TP.HCM.

Theo kết quả điều tra ban đầu, dự án Cao ốc Sài Gòn M&C do Công ty Sài Gòn One làm chủ đầu tư, có công năng xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê; chưa được phép bán và Công ty Sài Gòn One chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất với nhà nước. HĐQT Công ty Sài Gòn One đã ra chủ trương phân chia cho các cổ đông quyền mua diện tích sàn căn hộ tại dự án này nhằm tăng vốn điều lệ để trả nợ vay ngân hàng và kinh phí tiếp tục đầu tư thực hiện dự án; chưa có quyết định phân chia cụ thể.