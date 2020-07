Khởi tố, tạm giam 3 môi giới bán thận

Ngày 19.7, Công an Q.Hà Đông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Mạnh Hùng (37 tuổi, quê H.Đông Triều, Quảng Ninh), Nguyễn Mạnh Thắng (33 tuổi, quê H.Duy Tiên, Hà Nam) và Lê Xuân Lĩnh (38 tuổi, quê H.Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra tội mua bán bộ phận cơ thể người