Khởi tố, tạm giam nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La Nguyễn Thị Kim An

Chiều 17.3, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim An (52 tuổi, trú tại P.Chiềng Lề, TP.Sơn La, Sơn La; nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La) để làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 360 bộ luật Hình sự.