Khởi tố, tạm giam ông Phạm Đình Quý, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ngày 2.10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam (thời hạn 2 tháng) đối với ông Phạm Đình Quý (39 tuổi, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng , TP.HCM) để điều tra về hành vi vu khống. Theo quyết định khởi tố, ông Quý đã có hành vi “phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự người khác”, phạm tội vu khống quy định tại điều 156 bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố và lệnh tạm giam trên đã được Viện KSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn

Trước đó, ngày 19.9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Minh Tuấn (40 tuổi, trú H.Cư Kuin, Đắk Lắk) về tội vu khống . Từ việc bắt giữ ông Tuấn, mở rộng điều tra, ngày 25.9 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phạm Đình Quý.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk (cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Đắk Lắk), tại cơ quan điều tra, hai ông Tuấn và Quý đã khai nhận hành vi bàn bạc, thống nhất, có tổ chức thực hiện tội phạm, cố ý loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Lời khai nhận của hai ông Quý và Tuấn phù hợp với các tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập được.

Trước đó, nội dung vu khống mà ông Phạm Đình Quý gửi Tạp chí Môi trường và Xã hội đăng tải đã được cơ quan có thẩm quyền T.Ư thẩm định và có kết luận là không có cơ sở, không đúng sự thật. Ngày 30.9, Cục Báo chí - Bộ Thông tin - Truyền thông đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, với mức phạt 50 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo in đối với Tạp chí Môi trường và Xã hội trong thời hạn 2 tháng.

Liên quan vụ việc này, trả lời báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2.10, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho hay theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sau khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm, Cơ quan CSĐT đã tổ chức xác minh và qua đó cho thấy dấu hiệu tội phạm nên ngày 19.9 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Tuấn về tội vu khống. Sau khi mở rộng điều tra, ngày 25.9, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Quý. Theo ông Xô, quá trình điều tra cho thấy, các bị can Tuấn và Quý bước đầu khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.