Khởi tố, tạm giam tài xế gây tai nạn làm 8 người chết ở Hải Dương

Ngày 25.1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam 4 tháng đối với Lương Văn Tâm (28 tuổi, trú tổ 2, thị trấn Tĩnh Túc, tỉnh Cao Bằng) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.