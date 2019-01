Khởi tố để điều tra vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương

Tối 22.1, đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương xác nhận thông tin trên. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự với lái xe gây ra tai nạn Lương Văn Tâm và tiếp tục củng cố lời khai, hoàn tất hồ sơ để xem xét khởi tố bị can đối với lái xe này.